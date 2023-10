Florin Răducioiu, impresionat după partida cu Andorra: ”Adevărat că pierdeţi bani, dar sunteţi bogaţi!”

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.

După meci, Florin Răducioiu a rămas impresionat de atmosfera de la meci.

”Am venit cu o oră şi jumătate înainte. Am văzut grupuri în culorile roşu, galben şi albastru, multe academii şi se umplea uşor-uşor stadionul. Copiii făceau valuri. Am văzut entuziasmul. Eram cu Florin Gardoş. M-au impresionat. O participare care m-a entuziasmat, una pe care noi adulţii poate am cam pierdut-o.

Mi-aş dori să dedicaţi un meci din viitoarele voastre campanii acestor copii.

Adevărat că pierdeţi bani, dar sunteţi bogaţi. Câştigaţi viitorii suporteri ai echipei naţionale pentru mulţi ani. Mă aşteptam la un meci spectaculos, frumos pentru aceşti copii. Mi-a plăcut foarte mult gestul echipei noastre, când s-au strans si au dat tricourile copiilor. bv voua. a fost o seara perfectă”, a spus Florin Răducioiu, potrivit OrangeSport.