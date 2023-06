Florin Răducioiu l-a lăudat pe Mihăilă, eroul României în meciul cu Elveția: „Mă revăd în el, mereu mi-a plăcut de el!”

Valentin Mihăilă, care a marcat în minutele 88 și 90+2 în meciul cu Elveția, este cel care a adus „tricolorilor” un punct într-un meci dominat categoric de adversari.

Se pare că jucătorul a fost lăudat de Florin Răducioiu, fostul internațional român. Iată ce a spus despre eroul României în partida de luni seară.

„Mă revăd în el, mereu mi-a plăcut de el!”

„Un rezultat nesperat. Nimeni nu a crezut că puteam egala. O lecție de fotbal din partea Elveției. Echipa României a crezut, mai ales în ultimele 20 de minute.

Edi Iordănescu a fost foarte inspirat că l-a introdus pe Mihăilă. Într-un fel, mă revăd în el, mereu mi-a plăcut de el.

Reușim un punct incredibil. Ce contează este rezultatul. La meciul cu Kosovo, ne-a lipsit un jucător care să facă diferența.

E adevărat ca Mihăilă joacă în Italia și are un avantaj foarte mare. Mă așteptam la altceva de la anumiți jucători, dar e seara lui Mihăilă. Am avut și noroc. Dumnezeu a avut grijă de noi. Au avut o bară în ultimele minute. Bravo lor pentru că au crezut până la capăt. Mihăilă a făcut diferența, dar am avut și noroc”, a spus Florin Răducioiu, pentru Prima Sport.