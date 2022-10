Florin Răducioiu surprinde: CFR nu cred că va lua titlul! – Pe cine vede campioană

„Eu am spus de la început: nu cred că CFR va lua titlul anul acesta. Mă aşteptam la o revenire a lor în clasament, dar nu cred că va fi anul lor. Mă limitez să spun că nu va fi anul lor. Cred în forţa şi în fantezia echipei lui Hagi, cred că, după mulţi ani, este anul lor! Am mai spus-o şi rămân pe această poziţie. Cred în nebunia lui Hagi, în fantezia pe care o are în faţă şi în acei jucători extraordinari”, a spus Răducioiu, duminică seară, în cadrul emisiunii Fotbal Show de pe Prima Sport 1.