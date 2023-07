Florin Răducioiu, verdict clar în prinvința lui Adrian Mutu despre plecarea de la Rapid: ”Şi eu plecam în locul lui!”

Adrian Mutu a decis să plece de la Rapid.

Antrenorul a semnat cu Neftchi Baku, cel mai probabil pentru un salariu mult mai mare.

Florin Răducioiu și-a spus opinia sinceră despre fostul atacant al naționalei.

”M-am întâlnit cu Adi la Cluj şi, după meciul de la Sports Festival, am stat la un pahar de vin. Am avut ocazia să îl cunosc, nu îl ştiam. Un băiat bun, un antrenor tânăr care vrea să înveţe foarte multe lucruri. Doreşte să ajungă la cel mai mare nivel, mi-a plăcut ce am vorbit cu el.

Referitor la plecarea lui, mi-a vorbit la superlativ de echipă, de fani, de ce înseamnă Rapid. M-a surprins plecarea, dar pot să îi dau dreptate. Am înţeles că e vorba şi de o ofertă financiară foarte bună, dintr-un campionat cred mai puternic ca al nostru. A vrut o altă provocare.

Am rămas surprins, repet, de plecare, dar acesta e fotbalul, a avut motivele lui pentru care a plecat. Poate nu a fost mulţumit de transferuri, poate voia mai mult, dar nu ştiu exact motivele. Şi eu plecam în locul lui Adi, antrenorii sunt mereu cu valiza în mână”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit Prima Sport.