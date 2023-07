Florin Talpan a răbufnit după ce FCSB a primit undă verde să joace în Ghencea: ”Pe aici nu se trece! Apărati STEAUA! Apărati Armata!”

Angel Tîlvar, ministrul Apărării, a semnat cererea de închiriere a stadionului din Ghencea depusă de către FCSB. Decizia va fi oficializată în curând, conform celor de la Digisport.ro.

După ce a auzit această informație, Florin Talpan a răbufnit.

”PE AICI NU SE TRECE !!!

Cererea depusă de FCSB de a juca meciul cu Dinamo pe stadionul Steaua este de fapt, o cerere mascată a lui Becali, prin care se încearcă și se dorește câștigarea dosarului cu palmaresul si dosarului cu prejudiciu de 37 milioane de euro prin folosirea ilegală a mărcii Steaua, marca aflată în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale.

Încă o dată avocații lui Becali și chiar Becali nu mai știu la ce tertipuri să mai apeleze ca să caștige dosarele in instanta.

De fapt, pe ei nu ii interesează să joace neapărat în Ghencea, pe ei îi interesează furtul de identitate și vor să caștige dosarul cu palmaresul si dosarului cu prejudiciu. Vor să se folosească ilegal si abuziv de istoria noastra, de istoria clubului Steaua.

Acesta este marele lor of.

Că nu au istorie, nu au performanțe, nu au nume, nu au marcă, nu au palmares, nu au identitate, nu au absolut nimic! Pentru că am demonstrat în instanță faptul că FCSB este un club care s-a născut prin furt de identitate, care si-a însușit ilegal numele și marca Steaua.

FCSB este un club care a ajuns in liga 1 prin fraudă,cu ajutorul acolitilor politici și nu numai!

Regulamentul FRF prevede, printre altele, ca echipele din Liga 1 să dețină propriul stadion .Cum poți să te lauzi cu o echipă de liga 1, cu vânzări de milioane de euro / jucator și să nu fii in stare să iți construiești propriul stadion, cu atat mai mult cu cat regulamentul FRF prevede clar acest lucru?

Vinzi de milioane de euro jucători,te lauzi cu performanțe care nu sunt ale tale, te lauzi cu istoria și palmaresul Stelei, dar de fapt nu este istoria ta, nu este identitatea ta, nimic nu este și nu a fost vreodată al tău!

Te lauzi că ești rege, dar de fapt ești doar un amărât care nu știi cum să mai găsești o portița de scăpare pentru a caștiga dosare pe care le-ai pierdut iremediabil.

In speță nu este vorba doar de a juca in Ghencea, in speță este vorba de a merge in fața instanței să spui: “Ne-am împăcat! Noi suntem Steaua, sunt o echipă impreuna, suntem aceeasi entitate!”

Nu domnule Becali!

FCSB datorează statului român peste 37 milioane de Euro și ii veți da până la ultimul cent! Avocații FCSB au recunoscut in fața instanței, în mai 2018 folosirea ilegală a numelui și a mărcii.

Cei care intervin politic in această speță ar face bine să iși vadă de viata politică, de destinele acestei țări,de corupția care a sufocat Statul și să nu mai facă abuz de putere.

Să se ocupe de atrocitățile din Romania, de ororile care se întâmplă mai nou in azilele de batrani!

Nu știam ca ministrul Apărării dintr-un stat NATO are astfel de preocupări și atribuții. Nu stiam că ministrul Apărării poate da ordin ca un “dușman“ al clubului Steaua, societatea care ne fură zi de zi identitatea – un debitor, un rău platinic, un club care ne-a furat istoria, ne-a furat marca, ne-a furat numele și palmaresul – să joace in Ghencea!

Domnule ministru, FCSB se luptă în instanța pentru a anula și a șterge din istorie TOATE MĂRCILE din istoria Clubului Sportiv al Armatei STEAUA, din 1947 până în prezent. Vă asumați să primiti în casa Stelei chiar dușmanii care vor să distrugă definitiv clubul Steaua?

Oricine poate citi pe google și poate afla care sunt responsabilitățile ministrului Apărării!

In schimb, dacă tot se implică și ține cu FCSB și cu dușmanul clubului STEAUA, al nostru, al steliștilor, ii reamintesc dlui ministru faptul că FCSB a produs Armatei, deci Statului Român, un prejudiciu de 37 milioane de euro prin folosirea ilegală a mărcii STEAUA, marcă aflata in patrimoniul MApN.

37 milioane euro!!! Prejudiciu adus statului. Acesti bani sunt banii care ar trebui să ajungă la cetățenii români, la azilele de bătrâni, la Bugetul Statului.

Dl ministru ar face bine să se implice la fel de energic și cu aceeași ambiție și in recuperarea acestor bani pentru că sunt ai României, ai românilor!

De unde pâna unde politicul face legea in România?

Tot ce am caștigat prin munca mea asiduă de peste 20 de ani se duce de râpă că asa dorește politicul care nu ține cont de lege, de bunele moravuri și de buna credința?

Nu dați STEAUA pe mâna unor infractori care au jefuit si prejudiciat Statul român. Nu fiti părtaș, dle ministru, la distrugerea definitivă a Clubului sportiv al Armatei STEAUA Bucuresti.

Apărati STEAUA! Apărati Armata! Nu trădati acest club simbol al Armatei Române doar de dragul unui fost deținut care a luat cu japca numele si marca Steaua în anul 2003, atunci când a înfiintat societatea din jud. Ilfov.

Ce pot să spun este că acum suntem mulți, uniți și puternici și vă spunem:

PE AICI NU SE TRECE !!!”, a scris Talpan pe Facebook.