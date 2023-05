Florin Talpan este gata să se împace cu Daniel Opriţa! Ce condiție trebuie să îndeplinească antrenorul

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, i-a transmis public antrenorului Daniel Oprița ce are de făcut pentru ca „securea războiului” să fie îngropată.

Daniel Oprița trebuie să-şi ceară scuze public ca să se împace cu Florin Talpan

Scandalul dintre Florin Talpan, juristul CSA Steaua, și antrenorul Daniel Oprița a izbucnit după ce echipa de fotbal a fost învinsă de Dinamo, cu 0-3, în etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 2.

Până atunci a ars mocnit, dar tehnicianul a răbufnit, la finalul partidei, spunând că Talpan trebuia să plece de mult din club. Ulterior, cei doi și-au dat replici prin intermediul presei, clubul s-a delimitat de respectivele declarații, iar primul care a făcut un pas spre împăcare este juristul.

„Din punctul meu de vedere trebuie să-şi asume responsabilitatea, să-şi ceară scuze public faţă de mine şi faţă de suporterii Stelei, pe care i-a umilit şi i-a pus într-o situaţie neplăcută. Pe reţelele de socializare sunt de partea mea, nu de partea lui.

Pe el rezultatele nu-l ajută. El se crede în continuare la Juventus Colentina. Aici suntem Steaua. Nu există locul 2”, a declarat Florin Talpan pentru Orange Sport.

Daniel Oprița are o pâine datorită muncii lui Florin Talpan, spune juristul CSA Steaua

Juristul spune că este jenant ce face Daniel Opriţa. „Faptul că eu într-o emisiune de sport am spus că este inadmisibil să pierzi cu 5-1, la Iaşi… I-am spus că dacă eram comandantul clubului îl dădeam afară.

Eu sunt un perfecţionist. În momentul în care eu mă lupt pentru clubul ăsta şi obţin marca, nume, palmares, pentru mine numai locul unu există. Nu eşti locul doi.

Ştiţi cum e? Sunt două părţi în instanţă. Este pe locul doi, ai pierdut procesul. Noi suntem Steaua Bucureşti şi pentru noi locurile doi, trei, patru nu există.

De ce nu am câştigat meciurile acestea? Dar nu e numai rezultatul de la Iaşi. Dacă dăm filmul înapoi, a luat bătaie şi de la Buzău, rezultatele cu Metaloglobus, cu Csikszereda, la fel. Rezultatele astea nu şi le asumă nimeni?

Domnul Opriţa a minţit în primul rând, din cauza faptului că nu eu l-am sunat. El m-a sunat pe mine să mă ia la întrebări cum de mi-am permis să mă iau de el că nu are rezultate. Păi, are rezultate? Dacă îl ajutau rezultatele, eu nu spuneam absolut nimic.

Mi se pare normal şi logic ca atât timp cât mă lupt pentru CSA Steaua de 21 de ani… M-am ocupat personal pentru a reactiva această echipă de fotbal.

Până la urmă are o pâine datorită muncii mele. Faptul că i-am reproşat să pierzi cu 5-1 la Iaşi şi după aceea să vină să mă sune, să mintă, să se ascundă în spatele acestui rezultat…

Nu am ţipat. Să probeze că am ţipat, doar i-am spus că nu are rezultate şi mi-a închis telefonul”, a adăugat juristul CSA Steaua.