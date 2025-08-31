Florin Tănase a descris în două cuvinte derby-ul cu CFR din Superliga

Duminică seară, în Gruia, are loc unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei a 8-a din SuperLiga, între CFR Cluj și FCSB. Florin Tănase, atacantul titular al FCSB, a rezumat duelul în două cuvinte: „derby-ul răniților”. Jucătorul a subliniat importanța partidei, evidențiind că CFR Cluj rămâne o echipă puternică, iar FCSB speră să își revină după startul mai dificil de sezon.

Înaintea meciului, Gigi Becali a comunicat o schimbare tactică importantă cu Tănase, mutându-l pe acesta în stânga după revenirea lui Darius Olaru. Becali a explicat într-un mod inedit rolurile jucătorilor, comparându-i cu figuri geometrice, spunându-i lui Tănase că este „cerc”, iar lui Olaru „gazelă”. Această modificare vine din dorința de a domina centrul terenului cu doi închizători, chiar dacă ambii jucători nu sunt prea încântați de pozițiile noi.

„Va fi derby-ul răniților!

Dar rămâne un meci important. CFR Cluj e o echipă puternică.

Va fi un meci dificil, mai ales că jucăm în deplasare. Ne dorim să ne revenim. Va fi o partidă interesantă”, a spus Tănase, conform celor de la Sport Content EAD.