Florin Tănase a plecat la vestiar și nu a văzut finalul meciului cu Rapid

Florin Tănase a dezvăluit faptul că simțea vor reveni pe final cei de la Rapid, în remiza derby-ului din această etapă, scor 2-2.

„O victorie scăpată printre degete. Cred eu că meritam cele 3 puncte, din păcate ne-au egalat și am pierdut 2 puncte importante. Eu am plecat la vestiar, sincer, am simțit ceva. Nu am văzut golul 2 al lor.

Se întâmplă, trebuie să joci până la fluierul final, să fii concentrat. Când te egalează pe finalul meciului e normal să pună presiune, mai aveau timp să marcheze, dar per total nu meritau niciun punct în seara asta.

Nu s-a resimțit oboseala, cred că am făcut o partidă bună. Odată ce Rapid nu și-a creat șanse, care e totuși o echipă cu jucători valoroși, consider că am făcut un meci bun. Trebuie să privim în viitor și să ne gândim la următorul meci.

Mă simt bine, cu siguranță o să facem meciuri din ce în ce mai bune. Suntem obligați să dăm totul, cu siguranță Aberdeen nu e o echipă ușoară, dar am demonstrat de multe ori că putem să ne batem cu echipe din Europa și să trecem. Meciul acesta ne dă încredere că o să creștem și trebuie să legăm și victoriile”, a declarat Florin Tănase, după meci, la Digi Sport.