Florin Tănase, după eșecul cu Unirea Slobozia: „Trebuie să ne trezim înainte de meciul decisiv din Europa League”

Florin Tănase a tras un semnal de alarmă după înfrângerea surprinzătoare a celor de la FCSB în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, pe teren propriu, în etapa a 5-a din Superliga.

Fotbalistul campioanei a recunoscut că adversarul a câștigat cu puțină șansă. Tănase este îngrijorat de faptul că distanța dintre FCSB și primele locuri din Superliga a început să devină foarte mare.

Tănase a subliniat că echipa trebuie să „se trezească” și să se concentreze pe returul crucial cu Drita, din preliminariile Europa League, evitând să bage în prim plan alte probleme individuale.

Tănase a recunoscut că FCSB nu a jucat la nivelul așteptat, că au avut câteva ocazii dar portarul adversarilor a fost în formă bună, iar Unirea Slobozia a profitat de o singură ocazie pentru a marca. El a mai remarcat că nu este o singură problemă la echipă, ci mai multe, dat fiind faptul că a suferit mai multe înfrângeri consecutiv.

„Așa se întâmplă când nu joci ceea ce trebuie din primul minut până în minutul 90. Astăzi adversarul a câștigat cu puțină șansă. Am avut câteva ocazii de a marca, portarul lor a fost într-o formă foarte bună.

Au ajuns o dată în careu și au marcat. Trebuie să ne trezim și să începem să acumulăm puncte. Problema este că nu am marcat în această seară, trebuia să o facem, păcat. Trebuie să acumulăm puncte pentru că deja este o distanță foarte mare față de primul loc.

Trebuie să mergem acolo să ne calificăm, fără dubii. Este unul dintre cele mai importante meciuri, iar după aceea ne gândim la următorul meci din campionat.

Returul acesta este cel mai important de anul acesta, e clar că sunt mai multe probleme dacă nu câștigi și suferi atâtea înfrângeri. Nu este doar o singură problemă”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.