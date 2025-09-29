Florin Tănase, după victoria cu Oțelul: „Sperăm să nu mai pierdem”

Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, a reacționat după ce echipa roș-albastră a obținut doar a doua victorie în acest sezon de Superliga în fața celor de la Oțelul Galați, scor 1-0.

„O victorie foarte importantă pentru noi. Aveam nevoie de cele trei puncte să mai putem spera la play-off. Suntem fericiți că am reușit a doua victorie consecutivă fără gol primit. Asta este important pentru noi. Pentru încredere, pentru viitor.

Am jucat împotriva unei echipe care joacă fotbal, care încearcă să joace, echipa care a bătut echipa de pe primul loc. Era un meci greu. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm și să legăm victoriile.

A fost un atac rapid, creat de noi, un un-doi între Stoian și Bîrligea, l-am văzut liber în centru pe Oli (n.r. Olaru) și apoi a urmat o demarcare bună a lui Juri.

Sperăm să nu mai pierdem. De dat din gură, putem să dăm. Trebuie să arătăm pe teren. Avem meciuri dificile în această săptămână. Trebuie să fim concentrați pentru meciul din Europa. Trebuie neapărat să câștigăm, iar apoi ne gândim la meciul cu Craiova.

Ne dorim să fie un parcurs lung. Nu va fi ușor. În Europa sunt echipe foarte bune. Anul acesta întâlnim echipe care au jucat în Champions League. Noi trebuie să facem totul pentru a depăși sezonul trecut.

Trebuie să te concentrezi să nu primești gol. Ne-am creat ocazii multe în a doua repriză. Cu Stoian acolo a fost foarte bine”, a transmis Florin Tănase, la Digi Sport.