Florin Tănase, explicații după eșecul cu Metaloglobus: ”Suntem la cel mai important club din România!”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Meciul a început cu emoții pentru gazde. În minutul 23, arbitrul Robert Avram a dictat penalty după un contact între Cisotti și Ely Fernandes, dar VAR-ul a întors decizia. După nici zece minute, situația s-a răsturnat: duelul dintre Irimia și Bîrligea a adus lovitură de la 11 metri pentru FCSB, transformată sigur de Florin Tănase în minutul 34.

Vicecampioana părea stăpână pe joc, dar totul s-a schimbat după pauză. Bîrligea a nimerit bara înainte de finalul primei reprize, iar la reluare, Ubbink a egalat spectaculos în minutul 48. Fără inspirație și fără ritm, roș-albaștrii au fost dominați de o echipă care a jucat cu sufletul. În minutul 55, Baba Alhassan a comis henț în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a scris istoria serii.

FCSB a avut un gol anulat lui Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault comis de Olaru, dar nu a mai contat. Echipa lui Charalambous a părut amorțită, incapabilă să reacționeze, deși a beneficiat de numeroase cornere.

Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc, a produs șocul campionatului: prima sa victorie în Liga 1, chiar împotriva campioanei.

FCSB coboară pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 lungimi de lider și la cinci de zona play-off. Metaloglobus rămâne ultima în clasament.

După meci, Florin Tănase a oferit mai multe declarații.

Fotbalistul FCSB-ului a părut afectat de acest eșec și nu a dorit să comenteze declarațiile lui Gigi Becali.

”Dezamăgire foarte mare. Începem din nou cu stângul o serie de meciuri… Ne-am încurcat și luna trecută la Csikszereda. Conducem, avem 1-0, după aceea primim două goluri. Ok, se întâmplă să iei unul, dar dacă pierdem duelurile așa cu adversarii de pe ultimul loc, nu poți să ai mari pretenții.

Dacă ai doar 1-0 și nu-ți câștigi duelurile, se poate întoarce rezultatul în orice moment. Nu am mai fost așa supărat… De fapt, nu cred că am fost așa supărat. Păcat, ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele două meciuri.

Suntem la cel mai important club din România, trebuie să ne revenim. Cine rezistă, bine, cine nu, la revedere! Ne cerem scuze suporterilor din întreaga țară. În seara asta am fost o rușine!

(n.r.despre Gigi Becali care a spus că nu va mai juca număr 6) Nu știu, cine știe în ce context a spus, nu pot să comentez fără să aud. E normal să fie fanii supărați, dar și noi suntem, trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Acum avem nevoie de fani.

Ce vorbim de play-off. Pentru noi sunt multe și 3 puncte, dacă te bate ultimul loc. O să analizăm și sunt convins că o să ne revenim. Noi mereu după pauza internațională am început greu. Primim două goluri, am fost imaturi”, a spus Tănase la flash-interviu.