Florin Tănase recunoaște criza profundă la FCSB după eșecul cu FC Argeș: „Nu avem nicio șansă la titlu!”

Florin Tănase, vizibil afectat după înfrângerea FCSB cu FC Argeș (0-2 pe teren propriu, runda a 7-a), a mărturisit într-un flash-interviu că echipa sa traversează o perioadă extrem de dificilă și nu poate emite pretenții la titlu în acest moment. Cu Universitatea Craiova la 14 puncte distanță în fruntea clasamentului și după șase victorii consecutive ale oltenilor, Tănase consideră că primul obiectiv realizabil pentru FCSB este accederea în play-off, nu titlul.

Tănase nu își explică greșelile repetate din defensivă și afirmă că, pentru a obține victorii, echipa ar trebui să înscrie 4-5 goluri pe meci. „E imposibil să câștigi când iei gol cu așa ușurință”, a spus acesta, făcând referire la erorile decisive care au costat puncte în meciurile cu Dinamo, Rapid și Argeș. Singurele remarci pozitive din partea lui Gigi Becali au fost la adresa lui Tănase, Toma și Lixandru, subliniind dificultatea de a câștiga meciuri doar cu câțiva jucători.

Florin Tănase nu vrea să se gândească la lupta pentru campionat și cere echipei să rămână concentrată pe următorul meci, cel de joi cu Aberdeen, dedicat suporterilor pe care îi consideră „obișnuiți cu victoria”. Căpitanul roș-albaștrilor crede că avantajul publicului ar putea fi decisiv pentru calificare, însă defensiva trebuie urgent rectificată, deoarece FCSB a încasat goluri în toate meciurile recente.

„E imposibil să câștigi când iei gol cu așa ușurință, nu trebuie să mai facem atâtea greșeli sau să marcăm 4-5 goluri pe meci.

Îngrijorat pentru lupta la titlu? În acest moment nu, am fi penibili să emitem pretenții la titlu noi, când Craiova e la 14 puncte de noi, nu avem nicio șansă la titlu, nu putem să emitem pretenții acum, pe parcurs poate se schimbă și vorbim atunci altfel.

Cu Dinamo am pierdut, două greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem cum va fi cu Craiova, nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu acum, să ne concentrăm pe meciul de joi, să câștigăm în primul rând pentru suporteri, le cer scuze, în numele echipei, nu meritau asta, ei au fost lângă noi mereu, nu merită aceste rezultate, ei sunt obișnuiți cu victoria.

Nu va fi un meci ușor cu Aberdeen, dar dacă vom juca cu aceeași determinare eu cred că avem șanse să ne calificăm, avem avantajul suporterilor, este unul foarte mare. Am încasat goluri în toate meciurile, sper să rectificăm aceste lucruri”, a spus Florin Tănase după meci, la flash-interviu, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.