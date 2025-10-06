Florin Tănase, replică acidă pentru Universitatea Craiova, după victorie: „Nu e ajutor, e din penalty!”

Florin Tănase a revenit cu declarații după victoria importantă a FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, reușind golul decisiv din penalty. Fotbalistul a subliniat cât de importantă a fost această victorie pentru echipă în drumul spre play-off și a răspuns criticilor oltenilor referitoare la penaltiul acordat.

Mijlocașul de 30 de ani a spus că schimbarea colțului în momentul executării penalty-ului a fost un simplu fapt ce se poate întâmpla, dar a insistat că nu a fost niciun fel de ajutor arbitrilor, explicând că faultul s-a produs clar în careu, nu în afara lui. „Nu e ajutor dacă am primit penalty. Dacă trăgeam liniile mai în interior, nu era în careu, era afară,” a punctat Tănase. El a mai precizat că echipa începe să crească și să-și recapete încrederea, iar victoria, chiar și la limită, este tot 3 puncte în clasament.

„O victorie foarte importantă, aveam nevoie mare de cele 3 puncte pentru a ne apropia de play-off. Cu atât mai important este faptul că le-am obținut împotriva unei echipe bune, ne dă încredere pentru viitor.

Am schimbat colțul fix în momentul șutului. Se mai întâmplă, sper să nu se mai întâmple să ratez din penalty. (n.r. legat de criticile din tabăra oltenilor) Nu e ajutor dacă am primit penalty. Dacă trăgeam liniile mai în interior nu era în careu, era afară. Începem să creștem.

Obținem victoriile, asta e important. Nu contează că sunt la limită, tot 3 puncte se pun în clasament. Ne apropiem de play-off. Au fost foarte multe schimbări de la un meci la altul, s-a simțit. Începem să creștem, să ne simțim bine, de la meci la meci te simți mai bine, mai puternic”, a spus Tănase după meci.