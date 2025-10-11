Florin Tănase s-a convins: „Meciul nu va fi ușor, Austria e o echipă de top”

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii sunt pe locul 3, cu 7 puncte din 5 jocuri

Internaționalul Florin Tănase a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că este conștient de dificultatea partidei cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, însă consideră că ”tricolorii” sunt pregătiți.

”E clar că nu va fi un meci ușor, dar consider că suntem pregătiți pentru acest meci. Eu nu cred că va conta cine marchează, dar e clar că mi-aș dori să marchez, pentru că sunt jucător ofensiv. Dar sper ca mâine să câștigăm și cu un gol al unui fundaș. Trebuie să creștem ca joc pentru a putea trece de baraj. E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top”, a spus Tănase.

El a precizat că este pregătit să evolueze în meciul cu Austria pe orice post i-ar cere selecționerul Mircea Lucescu: ”Eu sunt pregătit să joc pe orice poziție. Unde va fi nevoie de mine îmi voi pune calitățile în slujba echipei”.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.