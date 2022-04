Florin Tănase: „Vom încerca să câştigăm la Cluj!/ Ne gândim la titlu!”. Atacantul FCSB-ului, dezlănțuit după victoria categorică cu Voluntari

FCSB s-a impus categoric, aseară, în fața Voluntarului (4-0). Roș-albaștrii au prestat un joc solid după mult timp, iar apropierea la 5 puncte de CFR, înaintea meciului direct, le dă încredere. Florin Tănase a vorbit după meciul de aseară.

Mai exact, Florin Tănase consideră că o victorie pe terenul CFR-ului poate schimba total calculele pentru lupta la titlu.

„Putem câştiga!”

„Aveam nevoie de cele 3 puncte pentru a ne paropia de cei de la CFR Cluj. Am făcut un meci bun, mai avem 6 meciuri, încercăm să le câştigăm pe toate. Am avut noroc că am am marcat la începutul meciului, aşa se întâmplă cu echipele care se apără dacă marchezi repede. Eram obligaţi să câştigăm pentru că e în pericol şi locul 2.

Păstrăm distanţa faţă de Craiova, vom încerca să câştigăm la Cluj, să ne apropiem mai mult şi să fie o luptă interesantă în retur. Dacă o să câştigăm la CFR Cluj, automat ne gândim la titlu. Rămâne de văzut, nu pot să spun înainte de meci. Vom avea nevoie şi de puţină şansă. Putem câştiga, după părerea mea”, a spus Tănase, la digisport.ro.

CFR a pierdut în ultima etapă, în deplasare, cu Craiova (2-3), cu Dan Petrescu Suspendat.

FCSB nu a beneficiat nici ea de indicațiile lui Toni Petrea, care a privit meciul din tribune, dar cu Pintilii pe bancă, roș-albaștrii au câștigat categoric (4-0).

Primele două locuri, CFR și FCSB, se vor duela la Cluj etapa viitoare, într-un meci deosebit de important pentru titlu.