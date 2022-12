Florin Tene știe cine va apăra buturile nemților: „Eu cred că la următorul Mondial o să-l vedem pe el în poarta Germaniei!”

Florin Tene, fostul portar român, a vorbit despre naționala Germaniei, cea care a părăsit CM 2022 încă din faza grupelor.

Mai exact, Tene conisderă că Manuel Neuer, portarul celor de la FC Bayern, va fi înlocuit la națională. Iată pe cine vede drept următorul portar al nemților.

„Eu cred că la următorul Mondial o să-l vedem pe el în poarta Germaniei!”

„Pentru Neuer cred că a fost ultimul mondial, are 36 de ani. A făcut jocuri bune, a dat siguranță echipei prin experiența sa internațională pe care o are. Dar cred ca are pe conștiință un gol cu Costa Rica.

Remarc că Neuer a devenit primul portar din istoria fotbalului care a jucat 19 meciuri la campionatele mondiale, l-a depășit pe Sepp Maier și pe Taffarel. cu 18 jocuri.

Eu cred că la următorul mondial o să-l vedem în poartă pe Marc Andre ter Stegen. Sunt de părere că niciun jucător nu se simte prea confortabil să fie rezervă la un turneu mondial”, a afirmat Tene, pentru Sport.ro.