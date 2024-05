Florinel Coman – A fost superb! E ceva de vis! Dezamăgire? Sunt campionul României, nu văd dezamăgirea!

Florinel Coman şi Vlad Chiricheş, jucătorii echipei FCSB, aşteaptă convocările la naţională după ce au sărbătorit cucerirea titlului.

„A fost superb! Astăzi a fost o zi mai încărcată, am cântat pe drum, până la stadion, ne-am simţit bine, am coborât din autocar în ploaia de oameni care ne-a aşteptat cântând. Ce pot să spun? E ceva de vis! Pe teren e clar, ne-am bucurat, a fost ok. După, am intrat în vestiar şi ne-am spus că punem stop aici, ne concentrăm pentru că am venit să jucăm de plăcere, cu 54.000 de oameni în tribună. Eu sunt în urmă cu petrecerea, am făcut un mini-cantonament, mai vedeam ce puneau băieţii pe grup. A fost un meci in care prioritar a fost să nu ne accidentăm. [Te mai văd suporterii pe aici?] Nu ştiu, m-au văzut, sper să mă mai vadă suporterii. [Eşti dezamăgit că nu pleci în străinătate?] De ce să fiu dezamăgit? Eu sunt campionul României, nu văd dezamăgirea! Acum am o pauză de câteva zile şi pe urmă reiau antrenamentele şi aştept convocarea, normal!”, a spus Florinel Coman după meciul cu CFR Cluj, pierdut pe teren propriu, scor 0-1.

„Ne-am dorit foarte mult să câştigăm meciul ăsta! Cred că am controlat jocul de la cap la coadă, am avut şi câteva ocazii, pe care dacă am fi putut să le fructificăm ar fi arătat altel scorul. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm, dar până la urmă au fost două săptămâni grele, aşa… Am sărbătorit în fiecare zi şi… da, ne bucurăm să sărbătorim în seara asta cu toată lumea, cu fanii, cu familia, cu apropiaţii şi ne bucurăm de tot ce se întâmplă. [Te gândeşti la Euro?] Îmi fac treaba cât de bine pot şi, mai departe, cine are putere să decidă, o va face. Acum eu îmi fac treaba, încerc să joc cât mai bine şi dacă voi fi acolo va fi o onoare. [Te-ai refăcut repede după accidentare] Se pare că am aşa nişte puteri supranaturale şi am reuşit să mă fac bine după accidentarea cu Rapid”, a declarat Vlad Chiricheş.

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a noua din play-off-ul Superligii.