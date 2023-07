Florinel Coman a spus cine îi dă mereu bătăi de cap: „Vali Crețu, cel mai greu adversar din România!”

Florinel Coman traversează o perioadă foarte bună în cariera sa. Extrema stângă de la FCSB a vorbit despre jucătorul din România care îi dă mereu bătăi de cap.

Se pare că Florinel l-a nominalizat chiar pe colegul său, Valentin Crețu. Iată ce a spus despre fundașul dreapta de la FCSB.

„Vali Crețu, cel mai greu adversar din România!”

„(n.r. dacă are un adversat de temut) Nu, în campionat nu prea am, sunt toți aici, la noi. Vali Crețu e cel mai dificil adversar, are o energie de zici că e junior! Sunt fundași buni, dar nu e vreunul de care să îmi fie teamă sau să fiu stresat înainte de un meci împotriva lui”, a spus Florinel Coman, potrivit GSP.