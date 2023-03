UTA Arad a învins FCSB cu 3-1, iar unul dintre căpitanii echipei bucureștene, Florinel Coman, a tras concluziile meciului.

„Am avut un meci foarte greu, pe un teren greu, cu o echipă care avea foame de rezultate. n Au pregătit meciul foarte bine, au câștigat duelul aerian. Noi nu am putut să ne facem jocul, nu am avut o posesie foarte bună. Duelurile unu contra unu au fost puține din cauza terenului. Este o echipă care a meritat să câștige.

Nu (n.r. nu i-a afectat plecarea lui Leo Strizu). Nu am reușit să recuperăm mingea a doua, noi nu am avut echipă compactă și cam asta a fost. Am avut și ocazii, puteam să intrăm cu 2-1 la pauză, dar asta e. Ne pare foarte rău.

Ați văzut pe ce teren jucăm acasă și ce fotbal jucăm. Îmi pare rău pentru suporteri pentru că ne-au susținut într-un număr foarte mare. Au fost alături de noi și la final și ne-au cerut să ținem capul sus. S-au încurcat toate de dinaintea noastră, ne-am încurcat și noi…

De mâine o luăm de la capăt. Dacă jucam pe o suprafață bună și jucam în halul din această seară… Așteptăm meciul cu Sepsi și trebuie să jucăm ca până acum”, a spus Florinel Coman după înfrângerea cu UTA Arad.