Florinel Coman, ca și plecat de la FCSB? Anunțul lui Gigi Becali: „Imediat trebuie să-l ia!”

Florinel Coman traversează o formă foarte bună. Jucătorul a impresionat la FCSB, iar la echipa națională a marcat primul gol în victoria cu Andorra (4-0).

Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui „Mbappe de România” la echipa sa. Latifundiarul din Pipera crede că Florinel va pleca fie în această iarnă, fie la sfârșitul sezonului.

„Imediat trebuie să-l ia!”

„El are acum clauză 5 milioane. În mod normal, imediat trebuie să-l ia. El are clauză mică la valoarea pe care o are.

După ce el a avut o cădere, a avut o pată pe cariera lui. Acum și-a revenit, o să vedeți imediat… cred că va pleca, dar eu n-aș vrea să plece. Eu nu m-aș lipsi de el pentru 5 milioane. Eu aș prefera să intru în Liga Campionilor cu el (n.r – iar ulterior să plece Coman)„, a spus Gigi Becali, conform Sport.ro.

Florinel Coman ajungea la FCSB în vara anului 2017, când bucureștenii au achitat suma de 3 milioane de euro celor de la FC Viitorul Constanța.