Florinel Coman, detalii despre transferul ratat: „Cineva din club mi-a spus că oferta e mare și va fi acceptată”

Aflat în revenire de formă, Florinel Coman (25 de ani) a vorbit despre transferul ratat în SUA.

„Când a început pandemia, m-a sunat cineva din club şi m-a întrebat dacă vreau să plec. A spus că e o ofertă mare din America, care va fi acceptată. M-a întrebat cât îmi doresc salariu. Am spus cât vreau să câştig acolo, iar a doua zi am văzut altceva în ziar. S-au cerut mai mulţi bani.

Am vorbit cu Gigi Becali. Mi-a dat o foaie, ceva de genul. Am vorbit cu dânsul în perioada aceea, am simţit un sprijin enorm din partea dansului în acel moment. Am vorbit foarte mult despre mai multe chestii, nu despre fotbal. M-a mişcat ce mi-a spus, plus determinarea pe care am avut-o şi ambiţia au făcut diferenţa”, a spus Florinel Coman pentru OrangeSport.

A fost altceva că a declarat antrenorul celor de la Rapid, dar eu n-am vorbit cu nimeni, de la niciun club, în acea perioadă. Nu ştiu de ce s-a scris aşa ceva. Am vrut să plec în străinătate. E clar că în Liga 1 în viitorul apropiat nu voi merge.