Florinel Coman dezvăluie motivul pentru care a ieșit de pe teren în derby-ul cu Farul: ”Oamenii ar fi putu să comenteze”

FCSB a pierdut titlul Superligii, pentru a opta oară consecutiv, după ce a fost învinsă de Farul Constanța, scor 2-3.

Florinel Coman a ieșit pe marginea terenului și a refuzat să mai joace înainte ca Farul să marcheze golul decisiv.

Jucătorul a vorbit despre acest gest în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Rapid, din ultima etapă de play-off.

„Oamenii care au fost la stadion ar fi putut să vadă și să comenteze. Am avut o acțiune în minutul 83-84, în care am sprintat, am făcut un efort maximal, am șutat la poartă și atunci am avut crampe pe ambele gambe. Am mai stat un minut, două să-mi revin, dar tot am simțit pe piciorul stâng acea contracție și am zis că mai bine era să fie, decât să pățesc ca în anii trecuți”, a declarat Florinel Coman.