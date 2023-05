Florinel Coman exlută după victoria FCSB-ului cu Sepsi: „Trebuie să luptăm până la final!”

FCSB a trecut cu 3-1 de Sepsi OSK luni seară. Florinel Coman, cel care a livrat două pase decisive, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, Coman a vorbit și despre meciul dintre Farul-Rapid (7-2), dar și despre evoluția echipei sale contra covăsnenilor. Iată ce a spus.

„Trebuie să luptăm până la final!”

„Nu m-a surprins deloc acel meci. Era clar că bate Farul. Şi dacă le dădea 4-0 sau 1-0, tot 3 puncte eram. Eram sigur că bate Farul. Noi sperăm să jucăm cu titlul pe masă, cu fanii acasă. Şi noi ne dorim, şi Farul îli doreşte, deci presiune este”, a spus Florinel Coman, despre Farul-Rapid (7-2)

„Am făcut un meci consistent, puteam ]nchide ]n prima repriză. Important e că am intrat montaţi să câştigăm. Nu îmi place să fac calculea, aveam un meci foarte greu, ştiam ce ne aştepta. Am analizat meciurile care le-au jucat cei de la Sepsi. Ne aşteptam să înceapă tare. 25 de minute nu ne-a ieşit jocul, dar trebuia să câştigăm cu orice preţ. Am simţit că puteam reveni. Trebuie să luptăm până la final, puteam marca şi în minutul 93. Lăsăm lucrurile să se întâmple şi vom vedea la finalul sezonului unde vom fi. În meciurile acestea nu mai contează jocul, contează doar să luăm cele 3 puncte. Aşa cum am făcut la Craiova. Întâlnim CFR acasă, e un mare plus. Trebuie să începem meciul agresiv şi trebuie să luăm cele 3 puncte”, a mai spus jucătorul FCSB-ului, pentru Digisport.ro.