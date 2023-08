Florinel Coman, reacție după victoria cu Poli Iași: La nivel psihologic a fost greu, pentru că am ratat calificarea

Florinel Coman, jucătorul echipei FCSB, a dat două pase de gol în meciul câştigat duminică, pe teren propriu, cu Poli Iaşi, scor 3-1.

„Au încercat să ne surprindă pe contraatac, noi am avut însă ocazii, am marcat două goluri. La nivel psihologic a fost greu pentru că am ratat calificarea, dar este bine că ne-am mobilizat şi am reuşit să câştigăm. Suntem o echipă bună, omogenă, o echipă care îşi doreşte să câştige fiecare meci şi chiar reuşeste. În campionat, în Europa a fost altceva”, a declarat Florinel Coman.

Echipa FCSB a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Poli Iaşi, într-un meci din etapa a şasea Superligii. Este a cincea victorie consecutivă a bucureştenilor în campionat.