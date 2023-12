Florinel Coman, reacție după victoria de la Iași: „Sper din toată inima să ridicăm trofeul!”

FCSB a încheiat anul 2023 excelent. Bucureștenii au câștiat în deplasare cu Poli Iași (3-1) și au încheiat anul pe primul loc, la 11 puncte de rivalele CFR Cluj și CSU Craiova.

Florinel Coman a reacționat după succesul echipei sale. Iată ce a spus marcatorul a două goluri în victoria de marți seară.

„Sper din toată inima să ridicăm trofeul!”

„Un final de an perfect. Am câștigat pe un teren greu. Echipă arțăgoasă. Am venit focusați doar pentru cele două puncte. Două goluri din penalty, da. La ora aceasta avem 11 puncte. Acum, vom vedea ce se va întâmpla și în meciul lor.

A fost un an frumos, cu de toate. Cu realizări foarte multe. Și sper ca anul viitor să fie mult mai bun. Acum vom lua o pauză, e clar că titlul e obiectivul nostru, asta își doresc milioane de suporteri. Mergem pe acest drum pe care ni l-am făcut și sper din toată inima să ridicăm trofeul.

Sper să prind și EURO”, a spus Florinel Coman, după victoria cu Poli Iași.