Florinel Coman se gândește deja la meciul cu Farul Constanța: „Va fi un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la titlu!”

FCSB a debutat în 2023 cu o victorie în campionat. Bucureștenii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt.

Florinel Coman a vorbit la finalul meciului. Se pare că tânărul jucător se gândește deja la duelul de foc cu Farul Constanța, din etapa viitoare.

„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la titlu!”

„Un meci foarte greu, ştiam ce ne aşteaptă aici, pe un teren dificil. Important e că am câştigat. Este important că am început cum am şi terminat. Îmi doresc să fiu sănătos. (N.r. partida cu Farul din etapa viitoare) Va fi un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la titlu. Sunt meciuri frumoase, e o echipă bine pusă la punct.

Sunt echipe foarte bune în playoff, vom vedea cum o să fie, dar se va juca până în ultima etapă. Va fi un campionat bun, pentru că au venit şi cei tineri. Noi suntem cel mai greu adversar”, a declarat Florinel Coman, la finalul meciului cu Hermannstadt.