Floyd Mayweather şi Mike Tyson se vor duela într-un meci demonstrativ

Legendele boxului Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor înfrunta într-un meci de box demonstrativ în primăvara anului viitor. Meciul va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports. Data şi locul încă nu s-au stabilit, relatează Reuters.

„Iron” Mike Tyson (50-7, 44 KO) nu a mai obţinut o victorie la profesionişti de la victoria prin TKO împotriva lui Clifford Etienne în februarie 2003, cele mai recente patru meciuri ale sale din ultimii 22 de ani încheindu-se cu trei înfrângeri şi un egal. Cel mai recent meci al său a fost împotriva lui Jake Paul în noiembrie 2024, în care Tyson a pierdut prin decizie unanimă.

Acest meci nu va conta pentru palmaresul său profesional.

Floyd „Money” Mayweather are un palmares de 50-0 şi s-a retras din boxul profesionist după victoria prin KO tehnic împotriva lui Conor McGregor în august 2017. De atunci, a participat la patru meciuri demonstrative, înregistrând un „palmares” de trei victorii şi un egal.

Într-un comunicat de presă, Tyson a declarat: „Când CSI m-a abordat cu propunerea de a urca în ring cu Floyd Mayweather, m-am gândit: «Nu se va întâmpla niciodată», dar Floyd a acceptat.”

„Fac asta de 30 de ani şi nu a existat niciun luptător care să-mi poată păta moştenirea”, a declarat şi Mayweather. „Ştiţi deja că, dacă voi face ceva, va fi ceva mare şi legendar. Sunt cel mai bun în lumea boxului. Acest demonstrativ le va oferi fanilor ceea ce îşi doresc.”

Cofondatorii CSI Sports, Richard şi Craig Miele, vor anunţa detalii specifice despre locul evenmentului şi categoria de greutate în lunile următoare.