Forma bună a lui Budescu la Farul, explicată de Ciprian Marica: „Gică știe să-l folosească pe caltățile sale!”

Constantin Budescu a schimbat din nou echipele în această vară. La 34 de ani, mijlocașul a lăsat-o pe Petrolul Ploiești pentru Farul Constanța.

Mijlocașul a impresionat deja în tricoul campioanei României. Acționarul Ciprian Marica a vorbit despre forma bună arătată de Budescu. Iată ce a spus.

„Gică știe să-l folosească pe caltățile sale!”

„Budescu, la 100%. Are și o vârstă, nu e ușor să scapi de kilogramele în plus, dar oricum ar fi, el arată calitate. Mi-aduc aminte și de alți jucători, cum era si Ronaldo, care avea kilograme in plus, dar avea calitate și ceilalți jucau pentru el.

Acum e și stilul lui Gică care știe să-l folosească pe caltățile sale. Noi vrem ca Budescu să fie cel care e el, nu să facă altceva, să tragă la poartă, sa dea pase decisive, ceea ce știe el să facă. Hagi nu-i cere ce nu poate.

Nici lui Alibec nu-i place să joace cu spatele la poartă, nici lui Louis Munteanu nu-i place să joace 9 clasic. E greu să găsim soluții pentru echipa națională. Nu e 9 pur sânge”, a spus Ciprian Marica, pentru Play Sport.