Format nou pentru European League

Forul european de handbal (EHF) a luat mai multe decizii privind competiţiile la nivel continental din următorii ani, în şedinţa Comitetului Executiv.

Întrecerea va avea 32 de echipe, fără a se mai disputa preliminarii

Astfel, la nivel de echipe naţionale, pe sistemul Jocurilor Olimpice, vor avea loc Jocurile Europene de Handbal, în timp ce la nivel de cluburi se va extinde numărul participantelor în Liga Campionilor şi European League.

Potrivit EHF, Jocurile Europene ar urma să se desfăşoare începând din 2030, la jumătatea ciclului olimpic, cu participarea primelor opt echipe naţionale feminine şi masculine din clasamentul continental. Jocurile Europene se vor desfăşura, la fel ca cele Olimpice, din 4 în 4 ani.

Liga Campionilor se va extinde la 24 de echipe din 2026, la masculin, respectiv din 2027 la feminin, în timp ce European League va avea 32 de echipe, fără a se mai disputa preliminarii.

EHF a mai precizat că, în luna decembrie, vor fi stabilite distribuţiile locurilor pentru cele două competiţii majore rezervate cluburilor, precum şi sistemul de desfăşurare al Jocurilor Europene.