Format nou pentru Liga 3 din România. S-a stabilit componența seriilor
Ediția 2025/26 a Ligii 3 își schimbă formatul. Doar 96 de echipe vor lua startul în acest sezon, echipele fiind repartizate în opt serii.
În precedentele cinci ediții au fost câte 100 de echipe, care erau împărțite în zece serii a câte zece echipe.
Miercuri, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF, a fost aprobat noul format, iar joi urmează să fie tras la sorți țintarul Liga 3 2025/26.
Startul noului sezon este programat pentru finalul lunii august, 30.
Format Liga 3 – regulament
Faza 1 – Sezon regular Liga 3
Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
Faza 2 – Play-off și play-out Liga 3
Play-off
Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out
Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
„Urmare a depunerii cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare, pentru sezonul 2025-2026 au rămas 14 locuri vacante”, transmite FRF. Potrivit federației, locurile au fost ocupate de următoarele echipe: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov.
Serii Liga 3
În fiecare dintre cele opt serii au fost repartizate câte 12 echipe.
Seria 1
Bucovina Rădăuți
Cetatea Suceava
Șoimii Gura Humorului
Știința Miroslava
USV Iași
CSM Vaslui
Aerostar Bacău
FC Bacău 2
Viitorul Onești
CSM Adjud
CS Gheorgheni
AFC Odorheiu Secuiesc
Seria 2
KSE Târgu Secuiesc
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2
Sporting Liești
Unirea Braniștea
SC Oțelul Galați 2
Dacia Unirea Brăila
Victoria Traian
CSM Râmnicu Sărat
CSO Plopeni
CS Păulești
CS Blejoi
Petrolul Ploiești 2
Seria 3
CS Agigea
Axiopolis Cernavodă
Gloria Băneasa
Recolta Gheorghe Doja
Agricola Borcea
Înainte Modelu
Dunărea Călărași
FCSB 2
SC Dinamo 2
SC Popești Leordeni
Progresul Fundulea
FC Voluntari 2
Seria 4
CSL Ștefăneștii de Jos
Progresul Mogoșoaia
Voința Crevedia
URban Titu
Flacăra Moreni
FC Pucioasa
CSO Băicoi
Tricolorul Breaza
CSO Teleajenul Vălenii de Munte
CSM Săcele
Kids Tâmpa Brașov
Olimpic Zărnești
Seria 5
LPS HD Clinceni
Progresul Spartac
ACS Axi Adunaţii Copăceni
Dunărea Giurgiu
CSM Alexandria
Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov
Universitatea Craiova 2
Petrolul Potcoava
ACS Oltul Curtișoara
ACSO Filiași
FCU Craiova
Seria 6
ACS Muscelul Aro Câmpulung
Unirea Bascov
FC Păușești Otăsău
SCM Râmnicu Vâlcea
Viitorul Dăești
Inters Stars Sibiu
ACS Mediaș
Jiul Petroșani
Minerul Lupeni
CSM Târgu Jiu
Gilortul Târgu Cărbunești
Vulturii Fărcășești
Seria 7
CIL Blaj
CSM Unirea Alba Iulia
CS Universitar din Alba Iulia
Metalurgistul Cugir
Hidro Mecanica Șugag
Unirea DMO
CS Timișul Șag
SSU Politehnica Timișoara
CSC Ghiroda și Giarmata Vii
Progresul Pecica
Viitorul Arad
Unirea Sântana
Seria 8
Viitorul Cluj
Sănătatea Cluj
Unirea Dej
SCM Zalău
Minaur Baia Mare
CSM Sighetu Marmației
Olimpia MCMXXI Satu Mare
Unirea Tășnad
Crișul Sântandrei
Lotus Băile Felix
Bihorul Beiuș
Gloria Lunca Teuz Cermei