Format nou pentru Liga 3 din România. S-a stabilit componența seriilor

Ediția 2025/26 a Ligii 3 își schimbă formatul. Doar 96 de echipe vor lua startul în acest sezon, echipele fiind repartizate în opt serii.

În precedentele cinci ediții au fost câte 100 de echipe, care erau împărțite în zece serii a câte zece echipe.

Miercuri, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF, a fost aprobat noul format, iar joi urmează să fie tras la sorți țintarul Liga 3 2025/26.

Startul noului sezon este programat pentru finalul lunii august, 30.

Format Liga 3 – regulament

Faza 1 – Sezon regular Liga 3

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2 – Play-off și play-out Liga 3

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

„Urmare a depunerii cererilor de înscriere și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare, pentru sezonul 2025-2026 au rămas 14 locuri vacante”, transmite FRF. Potrivit federației, locurile au fost ocupate de următoarele echipe: FC FCSB 2, Universitatea Craiova 2, SC Dinamo 1948 2, Suporter Club Oțelul 2, FC Voluntari 2, ACS FC Bacău 2, Olimpia MCMXXI, Flacăra Moreni, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Dunărea 2020 Giurgiu, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, Gilortul Tg. Cărbunești, ACS USV Iași și CSL Nanov.

Serii Liga 3

În fiecare dintre cele opt serii au fost repartizate câte 12 echipe.

Seria 1

Bucovina Rădăuți

Cetatea Suceava

Șoimii Gura Humorului

Știința Miroslava

USV Iași

CSM Vaslui

Aerostar Bacău

FC Bacău 2

Viitorul Onești

CSM Adjud

CS Gheorgheni

AFC Odorheiu Secuiesc

Seria 2

KSE Târgu Secuiesc

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2

Sporting Liești

Unirea Braniștea

SC Oțelul Galați 2

Dacia Unirea Brăila

Victoria Traian

CSM Râmnicu Sărat

CSO Plopeni

CS Păulești

CS Blejoi

Petrolul Ploiești 2

Seria 3

CS Agigea

Axiopolis Cernavodă

Gloria Băneasa

Recolta Gheorghe Doja

Agricola Borcea

Înainte Modelu

Dunărea Călărași

FCSB 2

SC Dinamo 2

SC Popești Leordeni

Progresul Fundulea

FC Voluntari 2

Seria 4

CSL Ștefăneștii de Jos

Progresul Mogoșoaia

Voința Crevedia

URban Titu

Flacăra Moreni

FC Pucioasa

CSO Băicoi

Tricolorul Breaza

CSO Teleajenul Vălenii de Munte

CSM Săcele

Kids Tâmpa Brașov

Olimpic Zărnești

Seria 5

LPS HD Clinceni

Progresul Spartac

ACS Axi Adunaţii Copăceni

Dunărea Giurgiu

CSM Alexandria

Cetatea Turnu Măgurele

CSL Nanov

Universitatea Craiova 2

Petrolul Potcoava

ACS Oltul Curtișoara

ACSO Filiași

FCU Craiova

Seria 6

ACS Muscelul Aro Câmpulung

Unirea Bascov

FC Păușești Otăsău

SCM Râmnicu Vâlcea

Viitorul Dăești

Inters Stars Sibiu

ACS Mediaș

Jiul Petroșani

Minerul Lupeni

CSM Târgu Jiu

Gilortul Târgu Cărbunești

Vulturii Fărcășești

Seria 7

CIL Blaj

CSM Unirea Alba Iulia

CS Universitar din Alba Iulia

Metalurgistul Cugir

Hidro Mecanica Șugag

Unirea DMO

CS Timișul Șag

SSU Politehnica Timișoara

CSC Ghiroda și Giarmata Vii

Progresul Pecica

Viitorul Arad

Unirea Sântana

Seria 8

Viitorul Cluj

Sănătatea Cluj

Unirea Dej

SCM Zalău

Minaur Baia Mare

CSM Sighetu Marmației

Olimpia MCMXXI Satu Mare

Unirea Tășnad

Crișul Sântandrei

Lotus Băile Felix

Bihorul Beiuș

Gloria Lunca Teuz Cermei