Formula 1. Care vor fi cele șase curse de sprint din calendarul sezonului 2026

Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism (FIA) au anunțat cele șase curse de sprint care vor avea loc în sezonul 2026 din ‘Marele Circ’, informează agenția EFE.

Ediția de anul viitor a Formulei 1 va marca debutul unei noi ere reglementări, fiind totodată al șaselea sezon al formatului ‘Sprint’. Prima dintre aceste curse va avea loc în China, la Shanghai, urmată de cea de la Miami, care va găzdui un weekend de sprint pentru al treilea an consecutiv.

Silverstone revine în calendar pentru prima dată de la proba inaugurală a acestui format, în 2021, în timp ce Montreal, Zandvoort și Singapore își fac debutul în cursele de sprint.

Calificările pentru sprint vor avea loc în zilele de vineri, după prima sesiune de antrenamente libere, iar cursa de sprint și calificările pentru Marele Premiu se vor desfășura sâmbăta.

„Formatul „Sprint” a continuat să crească în impact pozitiv și popularitate de la introducerea sa în 2021, iar sezonul 2026 va marca începutul unei noi ere în ceea ce privește regulamentele. Prin urmare, existența a trei noi locații Sprint nu va face decât să îmbunătățească spectacolul de pe pistă”, a declarat Stefano Domenicali, președinte și CEO al Formulei 1, într-un comunicat.

Programul curselor de sprint din Campionatul Mondial de Formula 1 ediția 2026 este următorul:

13-15 martie: Shanghai, China

1-3 mai: Miami, Statele Unite

22-24 mai: Montreal, Canada

3-5 iulie: Silverstone, Marea Britanie

21-23 august: Zandvoort, Olanda

9-11 octombrie: Singapore