Formula 1: Hamilton spune că acum este mai interesat de artă decât de maşini

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters.

În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deţine o colecţie de maşini Ferrari, Mercedes şi McLaren în ediţie limitată, în valoare de multe milioane.

„Nu mai am nicio maşină”, a declarat britanicul. „Am renunţat la toate maşinile mele. În prezent, mă interesează mai mult arta. Dacă ar fi să-mi cumpăr o maşină, ar fi un (Ferrari) F40. Dar asta e o adevărată operă de artă.”

Hamilton a fost fotografiat lângă un F40 pe pista de teste Fiorano a Ferrari, când s-a alăturat echipei italiene, venind de la Mercedes, în ianuarie.

Hamilton, un vegan care s-a exprimat deschis pe tema problemelor de mediu de-a lungul anilor, a declarat în 2019 că a renunţat la o parte din colecţia sa şi a trecut la modele hibride sau electrice. El îşi vânduse deja avionul privat.

„Nu mai conduc niciuna dintre maşinile pe care le deţin. Conduc doar EQC-ul meu (Mercedes electric)”, a declarat el în 2020, când încă era la Mercedes.