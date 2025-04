Formula 1: Liam Lawson a afirmat că decizia Red Bull de a-l da afară a fost „greu de înţeles”

Neozeelandezul Liam Lawson, care a fost dat afară de la echipa Red Bull F1 după doar două curse, a declarat că vestea a fost „greu de înţeles”, înaintea Marelui Premiu al Japoniei, unde va pilota un monopost Racing Bulls.

„Speram să merg pe un circuit unde am mai pilotat şi să am un weekend bun… Decizia a fost luată, mi-a fost anunţată şi, chiar dacă a fost greu de înţeles, am avut o zi sau două să o diger şi apoi am început să mă pregătesc pentru următoarea cursă şi mă concentrez pe noua mea misiune”, a explicat debutantul de 23 de ani la conferinţa de presă.

„Încă mai am şansa de a fi în Formula 1 şi de a concura, acesta este cel mai important lucru pentru mine”, a adăugat el.

Lawson, care a disputat deja 11 Mari Premii cu Racing Bulls în ultimele două sezoane, este înlocuit la Red Bull de japonezul Yuki Tsunoda.

Preferat japonezului în decembrie anul trecut pentru a deveni noul coechipier al cvadruplului campion mondial Max Verstappen după concedierea mexicanului Sergio Pérez, neozeelandezul a plătit preţul unui început de sezon slab, marcat de o ieşire în afara pistei în Australia şi de un loc 12 (penultimul clasat) în China, pe două circuite pe care nu pilotase niciodată.

Lawson a asigurat, totuşi, că această experienţă neplăcută nu i-a afectat încrederea în sine: „Toţi piloţii de aici cred în ei înşişi. Dacă nu ai asta, lucrurile devin foarte dificile. Ceea ce s-a întâmplat nu schimbă cu adevărat părerea pe care o am despre mine”.

La rândul său, Max Verstappen nu a dorit să îşi explice public opinia cu privire la decizia luată de echipa sa.

„Am spus ceea ce am crezut echipei la nivel intern. Uneori nu este necesar să faci totul public”, a explicat el.

Cu toate acestea, cvadruplul campion mondial în exerciţiu a lăsat să se înţeleagă că nu este de acord cu Red Bull în această problemă, deoarece a confirmat că a apreciat o postare pe Instagram a fostului pilot olandez de F1 Giedo van der Garde, care a criticat deschis decizia echipei.

„Mi-a plăcut comentariul, textul. Cred că este suficient de clar. Nu a fost o greşeală (să fi dat like postăriii)”, a adăugat el.