Formula 1: Malaysia exclude organizarea din nou a unui Grand Prix, din motive economice

Malaysia a exclus, joi, posibilitatea de a găzdui un nou Grand Prix de Formula 1 în viitorul apropiat, din cauza costurilor şi a unui calendar de curse deja încărcat.

Pentru a obţine un GP, Malaysia ar trebui „să se angajeze să semneze un contract pe o perioadă de trei până la cinci ani cu Liberty Media (care deţine drepturile comerciale ale F1 şi Moto GP), ceea ce reprezintă un angajament de aproximativ 1,5 miliarde de ringgit (304 milioane de euro) pe această perioadă”, a declarat joi ministrul Sportului, Hannah Yeoh, în faţa parlamentului.

„La aceste drepturi trebuie adăugate aproximativ 10 milioane de ringgit (două milioane de euro) pe an doar pentru a menţine circuitul la standardele internaţionale de înalt nivel”, a adăugat ministrul.

Această ţară din Asia de Sud-Est a găzduit primul său Grand Prix de F1 în 1999 pe circuitul său din Sepang.

Ultimul a avut loc în 2017, pe aceeaşi pistă. Costurile prea mari ale organizării au dus apoi la retragerea GP-ului din Malaysia din calendar începând cu 2018. Sepang continuă să găzduiască o etapă a campionatului mondial de MotoGP.

În regiune, Singapore organizează deja un GP (noaptea), iar Thailanda speră să devină următoarea ţară gazdă. În iunie, guvernul thailandez a depus o ofertă de 1,2 miliarde de dolari pentru a organiza o cursă de F1 pe străzile din Bangkok începând din 2028.

Cu toate acestea, Malaysia nu închide complet uşa ideii de a găzdui din nou curse de F1, dacă întreprinderile private ar fi dispuse să suporte costurile, a precizat Yeoh.