Formula 1: Pierre Gasly va porni de la boxe şi cu un motor nou la Marele Premiu al Italiei

Echipa Alpine a anunţat că Pierre Gasly, care s-a clasat pe locul 19 în calificări, va schimba motorul înainte de Marele Premiu de Formula 1 al Italiei.

După rezultatele dezastruoase din calificări (Franco Colapinto pe locul 18 şi Pierre Gasly pe locul 19) sâmbătă, Alpine a decis să schimbe motorul pilotului francez înainte de Marele Premiu al Italiei de duminică.

Acest lucru înseamnă că pilotul francez va pleca duminică de la boxe.

Alpine este singura echipă care nu a obţinut puncte în cele două curse precedente.

Cursa de la Monza va începe la ora 16.00.