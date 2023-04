Formula 1: Un spectator a fost rănit la Marele Premiu al Australiei după incidentul în care a fost implicat Kevin Magnussen – VIDEO

Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, câştigat de Max Verstappen, a fost marcat duminică de numeroase incidente. Pierderea roţii din spate dreapta a monopostului pilotat de Kevin Magnussen a provocat rănirea braţului unui spectator.

În turul 54, roata de la monopostul danezului s-a desprins după ce s-a apropiat prea mult de un zid.

Un spectator a fost lovit de resturile din vehicul şi a suferit o tăietură la unul dintre braţe. „Dacă resturile m-ar fi lovit dintr-un unghi diferit, ar fi fost oribil. Nimeni nu a venit să mă vadă, eram doar acolo sângerând”, a spus spectatorul pentru Reuters.

The incident involving Kevin Magnussen that led to our third restart of the day! 💥#AusGP #F1 pic.twitter.com/PLxHFsZMhK

— Formula 1 (@F1) April 2, 2023