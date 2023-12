Fost campion al României dezvăluie: „M-am retras din fotbal, nu mai am benzină!”

Giedrius Arlauskis, fostul jucător de la CSU Craiova, nu a mai evoluat la nicio formație de la despărțirea de olteni la începutul acestui an.

Recent, portarul lituanian a dezvăluit că pune stop carierei sale de jucător. Iată ce a spus despre decizia sa.

„M-am retras din fotbal, nu mai am benzină!”

„De când m-am despărțit de Craiova, vreau să anunț în premieră că nu am mai vorbit cu nimeni, am decis că e gata cu fotbalul. M-am retras de atunci. Spun în premieră că m-am retras din fotbal, nu mai am benzină.

Nu mai semnez cu nimeni, am luat decizia când eram la Craiova. Aveam niște probleme de sănătate și acum am rămas la umăr, la picioare, sunt avariat.

După 18 ani de carieră de profesionist, m-am avariat ca lumea. Eram la Craiova, nu știu exact meciul, eram în timpul meciului și echipa noastră era în atac, stăteam așa și mi-a venit în cap, ‘ce mai caut eu aici?’. Am simțit că nu mai am nicio plăcere.

Gândul venea deja, voiam să mă retrag după ce am plecat de la CFR, am și stat o perioadă lungă acasă, mă bătea gândul. Că vreau să stau cu familia, m-a convins Marian Copilu, era atunci la Craiova, să vin să ajut.

Am decis că hai să mai încerc, să vedem dacă mai pot. Când a plecat Marian de la Craiova mi s-a tăiat și mie, nu mai aveam nicio motivație, pe lângă problemele cu sănătatea, așa că am decis să mă retrag, de ce să mă mai chinui”, a declarat Giedrius Arlauskis, potrivit Fanatik.

Arlauskis a evoluat în România pentru Unirea Urziceni, FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova. Și-a trecut în palmares 7 titluri, 2 Supercupe ale României, Cupa României și Cupa Ligii.