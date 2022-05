Fost internațional român, despre antrenorul care l-a transferat dar l-a „uitat” în tribună: „Mi-a zis că mă vrea la echipă”

Florin Gardoș a dezvăluit că a refuzat o ofertă din Kazakhstan pentru a semna cu CSU Craiova. Fundașul fusese contactat de antrenorul echipei de la acea vreme, Davis Mengia. Primele meciuri le-a petrecut în tribune, iar Gardoș a fost împrumutat la Poli Iași.

„Vreau să fac o comparație, eu am avut de făcut o alegere asemănătoare înainte de a veni la Craiova (n.r. Universitatea Craiova), am avut ofertă din Kazakhstan. Am zis că aleg fotbalul, nu am ales banii și am dat de un antrenor, Devis Mangia, care vreo cinci meciuri m-a ținut prin tribună și nu mi-a ieșit așa cum îmi doream. Nu știi niciodată când îți alegi.

Veneam din Premier League, soția mea era însărcinată în opt luni, am luat o decizie, foarte grea, de a mă întoarce în România, am vorbit cu el la telefon, mi-a zis că mă vrea la echipă. În primele cinci meciuri eram în cantonament cu echipa și primul sub listă, adică cinci meciuri la rând sunt primul sub listă, cât să mai rezist. Am luat decizia asta și pe urmă mi-a părut rău.

Bine, mi-a părut rău, bine, mi-a părut rău că l-am prins antrenor pe Mangia, pentru că orice antrenor ar fi fost, dacă aș fi prins unul român, jucam”, a declarat Florin Gardoș la PRO Arena.