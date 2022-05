Fost jucător al CFR-ului, dezamăgit de evoluția liderului Ligii 1: „Nu mai are siguranţă, nu mai are organizare”

CFR Cluj a învins, dar n-a convins. Formația ardeleană a învins-o, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Farul Constanţa, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii 1.

„Farul a venit mult mai bine decât cu FCSB. CFR nu mai are siguranţă, nu mai are organizare. E bine că au câştigat, au intrat bine schimbările lui Petrescu, Omrani şi Birligea. Multe acţiuni şi multe faze neclare, multă indecizie în anumite momente, nervozitate. Dar au fost schimbări inspirate! Ne aşteptăm la meciuri bune în play-off, dar iată că şi în acest an sunt trei echipe care se bat la titlu şi trei echipe care fac experimente şi nu au un joc foarte bun. Asta nu e bine”, a declarat Ionuț Rada, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 51 de puncte, cu 5 mai multe decât FCSB. Ocupanta locului secund va evolua luni, cu FC Argeș. Farul ocupă locul 5, cu 28 de puncte.