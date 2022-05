Fost jucător la FCSB, remarcă acidă: „Când începe meciul, apar alţi antrenori acolo, mai mulţi!”. Ce a spus despre echipa lui Becali!

Antonio Semedo, adus la FCSB/ Steaua în 2008, de la CFR Cluj, a vorbit despre perioada petrecută în România, la echipa lui Gigi Becali. Ajuns la 42 de ani, acesta nu regretă experiența din țara noastră, dar a remarcat un aspect controversat la echipa bucureșteană.

După câștigarea primului titlu din istoria CFR-ului, Semedo pleca la Steaua pentru suma de 1,2 milioane de euro, dar după doar un an, a fost înlăturat de la echipă de Becali.

„Problema nu a fost niciodată la Gigi Becali, ci la oamenii din jurul lui!”

„E foarte greu să fii fotbalist la FCSB şi nu mă refer aici la calităţi, ci mental, psihic. E echipa unde antrenorul e bun pentru antrenamente şi atât. Când începe meciul, apar alţi antrenori acolo, mai mulţi.

Sincer, Gigi Becali mi s-a părut o persoana foarte bună, foarte de treabă. Ba chiar a fost omul care mi-a luat apărarea în mijlocul vestiarului în faţa celorlalţi colegi care nu încetau să ne critice pe mine şi pe Dayro Moreno. Problema nu a fost niciodată la Gigi Becali, ci la oamenii din jurul lui.

Am semnat cu FCSB pentru că CFR Cluj m-a vândut acolo fără ca măcar eu să ştiu sau să am un cuvânt de spus în asta. Ţin minte şi acum… Aveam meci cu Poli Iaşi şi m-a sunat Andone să îmi spună că eu mă duc la FCSB. De asta probabil mi-a fost dificil, pentru că nu am greşit eu, nu am gândit-o eu, ci mi-a fost impus transferul”, a declarat Semedo, pentru Orange Sport.

În România, Semedo a jucat pentru CFR, Steaua și Unirea Urziceni. S-a retras din fotbal în urmă cu 10 ani.