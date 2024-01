Fost jucător la FCSB și Rapid, categoric despre situația de la Dinamo: „Șansele de salvare sunt zero!”

Dinamo se luptă în a doua parte a sezonului pentru salvarea de la retrogradare. Se pare că un fost rival al „Câinilor” nu le dă prea multe șanse.

Mai exact, Tibi Bălan, trecut în cariera sa pe la FCSB și Rapid, a analizat situația formației din „Ștefan cel Mare”. Verdictul său a fost clar.

„Șansele de salvare sunt zero!”

„Dinamo era mereu contracandidată la titlu. Nu exista altceva. Politica lor a fost greșită, după plecarea lui Borcea s-au perindat acționari. Au venit oameni care nu s-au priceput la fotbal, fără bani, au vrut să profite de brand. Chiar îmi pare rău de Dinamo, văd că se pune accent pe echipă, e bine că se face asta.

Dinamo merită mai mult. Sper să se găsească soluții. Dar șansele de salvare sunt zero. Am văzut Dinamo, sunt momente când joacă bine, au fost meciuri bune. Dar, per ansamblu, campionatul e o competiție de anduranță. Vin meciurile cu presiune, sunt jucători fără experiență acolo.

Moralul este tot mai scăzut când pierzi meciuri la rând. Când s-a mai salvat Voluntari, a început cu niște victorii noul an. Asta dă încredere și speranță. Dar, în situația asta nu văd șanse să se salveze”, a declarat Tibi Bălan, conform GSP.ro.