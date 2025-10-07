Fost junior la CFR Cluj, în stare extrem de gravă, după ce a fost implicat într-un accident groaznic! Apelul clubului

Eduard Balogh, un copil de doar 12 ani care activa în academia clubului Viitorul Cluj, a fost victima unui accident teribil petrecut la începutul lunii.

Tânărul sportiv, care a făcut parte în trecut și din academia lui CFR Cluj, a fost lovit de o mașină și a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Vicecampioana României s-a alăturat apelului umanitar.

CFR Cluj, mesaj după ce fostul junior al clubului a fost victima unui accident cumplit

Fostul junior al lui CFR Cluj a fost operat, dar se află în continuare în stare extrem de gravă, având nevoie urgentă de sânge. Gruparea din Superligă a anunțat pe pagina oficială că se alătură apelului umanitar.

„Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh. Eduard, suntem alături de tine!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe .