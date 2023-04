Fost mare arbitru, despre explicațiile lui Vassaras: Mesajul său e periculos. Nu văd bine viitorul

Fostul mare arbitru Ioan Igna, în vârstă de 82 de ani, a declarat într-o conferință de presă că „mesajul lui Vassars (n.r. șeful arbitrilor din România) e periculos” în ceea ce privește interpretarea deciziilor luate de arbitrul de la Rapid-FCSB în cazul faulturilor lui Onea asupra lui Florinel Coman și Dragoș Grigore împotriva lui Andrea Compagno.

„Mesajul lui Vassaras e foarte periculos. Să vedeți ce probleme și proteste vor fi când va vrea un arbitru să elimine un jucător pentru un fault mai dur. După ce a spus el, când e eliminare?

Doar când te sună de la ortopedie să-ți confirme că un jucător are piciorul rupt?!”, a spus fostul mare arbitru Ioan Igna, care a fost prezent la Campionatul Mondial din 1986.

Apoi a adaugat: „Vassaras poate e foarte bine pregătit, dar nu poate să conducă arbitrajul românesc din Grecia, unde stă mai tot timpul. Nu se poate să spui că cele doua faulturi din Rapid – FCSB nu erau de cartonas rosu. Asemenea intervenții erau de eliminare și pe vremea mea. Feșnic m-a dezamagit că nu a dat acele eliminari”.

Igna a mai precizat că: „Eu am fost de la început sceptic, ba chiar impotriva VAR. Arbitrii de valoare pot conduce meciuri fără VAR, dacă sunt bine instruiți. În plus, am senzația ca VAR îi face să fie prea relaxați, știind că au o plasă de siguranță. Mai e ceva. La VAR trebuie să pui un arbitru cel puțin de nivelul celui din teren.