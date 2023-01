Fost sportiv, moarte misterioasă la 42 de ani. Mama acuză că decesul ar fi survenit după doza booster: declarații dramatice – VIDEO

Apar tot mai multe controverse legate de efectele adverse ale vaccinului anti-COVID. O mamă a făcut acuzații grave în direct la Realitatea PLUS. Femeia a povestit că și-a pierdut fiul de 42 de ani, sportiv de performanță și fără probleme de sănătate, după ce acesta s-ar fi vaccinat cu a treia doză. Urmează informații cu puternic impact emoțional.

„S-a vaccinat la mijlocul lunii ianuarie cu doza a treia. Spunea ca el nu vrea sa se imbolnaveasca, nu vrea sa moara pentru ca are un copil. Asta era visul lui: sa nu moara, sa traiasca langa copilul lui.

Eu am vorbit cu el joi si vineri s-a intamplat nenorocirea. Mi-a spus ca il doare capul. Imi tot spunea: <<Mama, ma doare capul>>, dar eu nu m-am gandit ca poate sa se intample asa ceva. Am zis ca e o simpla migrena. Avea insomnii, avea si insomnii”, a povestit femeia, la Realitatea PLUS.

Valentin făcuse sport de performanță și nu era cunoscut cu probleme de sănătate. Mama acestuia spune că starea fiului ei s-a înrăutățit brusc și s-a îngrijorat când acesta nu i-a mai răspuns la telefon. Peste noapte, Valentin a murit din cauza unei hemoragii. Vecinii l-au găsit pe canapea într-o baltă de sânge și au alertat autoritățile.

„Luni la ora 3:20 ma suna un domn. Zice <<Fiul dvs a murit>>. Am incremenit. In momentul ala am inceput sa urlu. <<Sunt procurorul X>>, mi-a spus cine este de la Sectorul 1 si zice <<Daca puteti sa va deplasati aici>> si cand sa urc in masina mi- a dat telefon sa nu ma mai duc/ Mi-a spus sa nu ma mai duc pentru ca ei au plecat si sunt pe drum spre IML.

Eu nu am vazut nimic. Nu l-am vazut mort ca ei au spus ca este in putrefactie. In luna ianuarie nu avea cum in doua zile sa fie in putrefactie”, spune Doina Murgociu, mama bărbatului mort.

Mama îndurerată nu știe nici până în ziua de astăzi care sunt cauzele care au dus la decesul fiului său și spune că pe certificatul constatator al decesului este trecută „moarte neelucidată”. Aceasta a mărturisit că nu a avut bani pentru a începe o anchetă.