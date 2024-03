Fosta legendă a fotbalului englez a rămas fără casă: „Sunt un bețiv trist, dar voi continua să lupt”

Paul Gascoigne, considerat în anii ’90 cel mai talentat fotbalist englez al generației sale, trece de ani buni prin momente dure.

„Sunt un bețiv trist”, recunoaște Paul Gascoigne, fosta legendă a fotbalului englez

El a dezvăluit, recent, că a rămas fără casă, motiv pentru care locuiește într-o cameră din locuin ța agentului lui, Katie Davies.

De asemenea, Gascoigne continuă să se lupte se luptă cu dependența de alcool, fiind înscris la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi.

„Oamenii îl cunosc pe Paul Gascoigne, dar de ‘Gazza’ (n.r. – porecla lui din perioada de glorie) nu-și mai amintește nimeni. Uneori, nici măcar eu.

Când sunt cu adevărat dezamăgit, iau o băutură ca să mă înveselesc. Sunt un bețiv trist”, a recunoscut el.

Fostul mijlocaș, născut la Gateshead pe 27 mai 1967, a fost jucat 57 de meciuri pentru naționala Andliei, marcând 10 goluri.

Dar, după retragerea din 2004, fostul jucător al lui Newcastle, Tottenham, Lazio sau Rangers a scăpat totul de sub control.

„M-am apucat de băutură după ce am terminat de jucat. Nu cred că am dezamăgit niciun manager, jucător sau fan”, a continuat el, potrivit The Sun.

„Cred că voi renunța la alcool când voi fi într-o cutie de lemn”, spune Paul Gascoigne

Din cauza alcoolului, Gascoigne a ajuns de multe ori la închisoare. A mers la dezintoxicare de 7 ori în ultimul deceniu, la o clinică din Southampton unde se plătesc lunar 6.000 de lire sterline (aproximativ 7.000 de euro).

Mai mult, chiar, a acceptat să-i fie montat în stomac un dispozitiv în valoare de 20.000 de lire sterline, pentru a-l ajuta să nu mai bea.

Tatăl a copii, el a recunoscut inclusiv violența față de prima soție, Sheryl. Gascoigne spune că de când se trezește și până la ora 10:00 bea șase cafele abia se mai uită la fotbal, deoarece îi lipsește prea mult.

Drumul spre renunțarea la alcool nu este ușor, deoarece fostul jucător spune că vecinii pun sticle de gin pe pragul casei lui Katie Davies, pentru a-l ispiti.

„Cred că voi renunța la alcool când voi fi într-o cutie de lemn (n.r. – coșciug). Până atunci, însă, voi continua să lupt”, dă el asigurări.