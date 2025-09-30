Fosta vedetă a lui Liverpool a spus motivul pentru care Ruben Amorim nu a fost demis de la Manchester United: „Conducătorii nu vor să admită că au greşit”

„Este un dezastru pentru Manchester United şi Ruben Amorim”, spune fostul fotbalist

După un nou început de sezon dezastruos, Ruben Amorim este evident foarte ameninţat pe banca Manchester United. Dar demiterea sa, care pare inevitabilă pentru mulţi, nu a fost încă oficializată dintr-un motiv, potrivit lui Jamie Carragher, fost fundaş al Liverpoolului, acum consultant de succes.

Sâmbătă, Red Devils au suferit a treia înfrângere a sezonului în şase meciuri din Premier League, la Brentford (3-1), şi ocupă locul 14 în clasament. O poziţie similară cu cea pe care au ocupat-o la finalul sezonului trecut, care a fost un eşec total (locul 15). Dar de data aceasta, Ruben Amorim, numit antrenor al clubului în noiembrie 2024, a beneficiat de o pregătire completă şi de transferurile pe care şi le-a dorit. Cu două victorii la activ şi o eliminare ruşinoasă din Cupa Ligii împotriva unei echipe din liga a patra, Grimsby (12-11 la loviturile de departajare, 2-2 la finalul prelungirilor), pare surprinzător că portughezul nu a fost încă demis.

Jamie Carragher, fostă legendă a echipei Liverpool şi acum consultant de succes, are o teorie care explică menţinerea lui în funcţie. „Cred că este încă în funcţie pentru că oficialii de la Manchester United au comis atât de multe greşeli pe teren şi în afara lui, încât acum nu vor să recunoască că au mai comis încă una”, a declarat el luni.

„Este un dezastru pentru Manchester United şi Ruben Amorim”, continuă el. „Ce a realizat la Sporting Lisabona a fost fantastic şi părea să fie următorul mare antrenor. Dar aducerea unui antrenor cu un sistem ca al său (3-4-2-1) nu se potrivea cu tradiţiile Manchester United. Cu cât clubul va lua mai repede o decizie, cu atât va fi mai bine pentru toată lumea, pentru că este un dezastru pentru club, dar şi pentru antrenor. Aşteptăm doar inevitabilul, din păcate nu vrem să vedem oameni pierzându-şi locul de muncă, dar asta trebuie să se termine cât mai repede posibil.”

Fostul internaţional englez îi reproşează lui Amorim încăpăţânarea tactică şi lipsa de flexibilitate. „Mulţi antrenori spun: «Sistemul meu se poate schimba, dar stilul meu nu»”, aminteşte el. „Sistemul lui este sistemul lui. Este ca şi cum i-ai cere lui Jürgen Klopp să nu preseze sau lui Pep Guardiola să nu facă pase scurte la mijlocul terenului. Acum, este responsabilitatea lui Omar Berrada, Jason Wilcox sau Sir Jim Ratcliffe, care l-au recrutat.”

Pentru Carragher, ezitările lui Amorim sunt un alt motiv al eşecului său. „În 49 de meciuri, a schimbat de 42 de ori cei trei fundaşi titulari, a făcut asta la Sporting Lisabona, conducerea ştia asta când a venit. Cred că toţi ceilalţi manageri din Premier League s-ar uita la Manchester United şi ar gândi: «Aş putea face o treabă mai bună decât asta».

El încheie cu o notă de speranţă pentru club, profilul interschimbabil al jucătorilor săi. „Singurul aspect pozitiv pentru United este că nu au mizat pe sistemul său”, explică el: „I-au dat mulţi bani de cheltuit, dar nu au recrutat mulţi fundaşi centrali sau laterali. Jucătorii pe care i-au cumpărat pot fi uşor transformaţi într-o apărare cu patru jucători, cu Bruno Fernandes ca număr 10, Bryan Mbeumo pe dreapta, poate Matheus Cunha pe stânga şi Benjamin Sesko în faţă, şi cred că un antrenor de fotbal competent ar putea duce această echipă în acest sistem în locurile europene sau ar putea lupta pentru ele”.

„Au fost multe schimbări la United, dar managerii mai au încă timp. Amorim este acolo doar de un an, dar situaţia nu putea fi mai proastă. Îmi pare rău pentru el, a avut un debut excelent la Sporting Lisabona, dar aceste rezultate la United pentru un club de această anvergură sunt incredibile. Este mai bine pentru toată lumea să-şi dea mâna şi să treacă mai departe”, a afirmat fostul jucător de la Liverpool.