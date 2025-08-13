Fostul atacant al naționalei este dezamăgit de plecarea lui Man la PSV: „Aș fi vrut să îl văd cu mai multă continuitate”

Internaționalul român Dennis Man s-a despărțit de echipa italiană de fotbal Parma și a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunțat marți campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.

„Trecuse cumva de perioada de acomodare”, atrage atenția Marica

Man, în vârstă de 26 de ani, jucător cu 35 de selecții la naționala României, a jucat în ultimii patru ani și jumătate la Parma, care l-a achiziționat în ianuarie 2021 de la FCSB. El a disputat în total 142 de meciuri pentru echipa italiană și a marcat în total 28 de goluri.

„Sunt dezamăgit și eu de Parma! Mă așteptam să aibă mai multă încredere și susținere pentru Man, cu toate că nici evoluțiile lui, cel puțin din ultima perioadă, nu au fost cele așteptate.

Poate avea nevoie de acest transfer. Trecuse cumva de perioada de acomodare, demonstrase la Parma și aș fi vrut să îl văd cu mai multă continuitate.

Acum, sigur, este o nouă provocare. Înțeleg că a fost dorit mult de PSV și sper să se integreze. E un campionat mult mai ușor, clar, mult mai ofensiv, s-ar putea să fie mai pe placul lui”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.