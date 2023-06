Fostul atacant de la CFR Cluj, FCSB și Dinamo se retrage: „Mulțumesc fotbalului pentru tot ce mi-a dat, a fost o călătorie grozavă!”

Gregory Tade, atacantul francez de origine ivoriană, a decis să pună punct carierei sale de jucător.

Ajuns la 36 de ani, fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj, FCSB și Dinamo a transmis în mediul online faptul că se retrage. Iată ce a scris.

„Mulțumesc fotbalului pentru tot ce mi-a dat, a fost o călătorie grozavă!”

„A început ca un vis să am numele meu pe spatele tricoului, tot ce îmi doream să fac era să joc ca fratele meu. De la fotbal amator la fotbalul din Liga Campionilor. A fost nevoie de ceva muncă grea și sacrificii și a meritat totul. Mă bucur că am întâlnit mulți antrenori grozavi și colegi de echipă pe parcurs.

Împărtășesc niște amintiri grozave cu voi toți și le voi prețui până voi muri. Mulțumesc tuturor cluburilor din care am făcut parte și tuturor fanilor care m-au aplaudat vreodată în vremurile bune și rele.Cred că în acest joc primești ceea ce dai, nu mi-e teamă să spun că nu am fost binecuvântat cu talent, dar nu mi-a fost niciodată frică să muncesc din greu și datorită acestui lucru am putut să-mi câștig existența din asta.

În general, sper că am fost un bun coechipier și un mare servitor pentru toate cluburile din care am făcut parte. Mulțumesc fotbalului pentru tot ce mi-a dat, a fost o călătorie grozavă”, a fost mesajul lui Gregory Tade, transmis pe contul său de Instagram.

În sezonul 14/15, când evolua la CFR Cluj, a fost golgheter al României cu 18 goluri.