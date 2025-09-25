Fostul Balon de Aur nu s-a ferit de cuvinte: ”Talentul primit de la Dumnezeu, viteză, dribling, goluri, ar fi valoros și astăzi!”
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 11:42,
Karl-Heinz Rummenigge, dublu câștigător al Balonului de Aur în anii 1980 și 1981 și una dintre legendele lui Bayern München, sărbătorește joi împlinirea a 70 de ani.
Într-un interviu acordat clubului bavarez, fostul atacant a afirmat că s-ar adapta fără probleme la fotbalul actual.
”Talentul primit de la Dumnezeu, viteză, dribling, goluri, ar fi valoros și astăzi. Antrenorul Dettmar Cramer a muncit enorm cu mine, iar pentru asta îi sunt și acum recunoscător”, a declarat Rummenigge.