Fostul campion mondial WBC a fost expulzat din Statele Unite şi arestat în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri

Julio Cesar Chavez Jr, în vârstă de 39 de ani, a fost expulzat din Statele Unite în Mexic pentru presupuse legături cu traficul de droguri şi a fost arestat, informează AFP, citând informaţii de la Registrul arestărilor.

Tatăl lui este considerat cel mai mare boxer din istoria Mexiculu

Boxerul mexican a fost predat luni de autorităţile americane la postul de frontieră din statul Sonora şi a fost reţinut în capitala departamentului Hermosillo, potrivit Registrului.

„A fost extrădat”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum la tradiţionala sa conferinţă de presă, „exista un mandat de arestare în Mexic” emis de procuratură pentru „crimă organizată şi trafic de arme”.

Fostul campion mondial WBC (2011-2012) a fost arestat în iulie la Los Angeles de agenţii federali de imigrare (ICE) pentru că se afla ilegal în Statele Unite, după ce i-a fost respinsă cererea pentru un card de rezident permanent.

Potrivit autorităţilor federale, Chavez Jr este „considerat a fi afiliat cartelului Sinaloa, care se află pe lista organizaţiilor teroriste străine”. Serviciul Federal pentru Cetăţenie şi Imigraţie (USCIS) a deferit apoi cazul poliţiei de imigrare pe motiv că boxerul reprezintă o „ameninţare flagrantă la adresa siguranţei publice”, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Julio Cesar Chavez Jr a disputat 57 de meciuri la categoria mijlocie şi super-welterweight de-a lungul unei cariere punctate de numeroase suspendări şi amenzi pentru că nu a trecut testele antidoping. El a pierdut ultimul său meci profesionist, la sfârşitul lunii iunie, în faţa lui Jake Paul.

Tatăl său, Julio Cesar Chavez, 63 de ani, considerat cel mai mare boxer din istoria Mexicului, şi-a construit un palmares în trei categorii diferite care l-au transformat într-o legendă a boxului: campion mondial WBC la categoria superuşoară între 1984 şi 1987, campion mondial WBC şi WBA la categoria uşoară în 1987 şi 1988 şi campion mondial WBC la categoria superuşoară între 1989 şi 1996.